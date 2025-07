Cagliari, lavori urgenti all’arco di Porta Cristina: chiuso il varco

Si sono resi necessari degli interventi urgenti per il restauro dell’arco di Porta Cristina e per questo motivo il Comune di Cagliari ha previsto la chiusura al traffico la circolazione nell’area.

L’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Zedda infatti prevede che dal 30 luglio al 13 agosto gli accessi per il quartiere di Castello saranno possibili da S’Avanzada e da via Porcell.

L’intervento si è reso necessario su richiesta del Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei Nazionali di Cagliari. E’ stata dunque disposta la chiusura alla circolazione veicolare dell’area di collegamento tra viale Buoncammino e piazza Arsenale.

Inoltre, l’ordinanza prevede l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per le auto in salita da via Fiume all’intersezione con viale Buoncammino. Lo stesso provvedimento dispone di anticipare l’orario di apertura del varco Ztl al palazzo delle Seziate alle 8.

Il transito nel viale Buoncammino, nel tratto compreso e nel senso di percorrenza da via Belvedere e Porta Cristina resta invece consentito ai mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, ai mezzi delle forze dell’ordine dei vigili del fuoco, alle ambulanze e per l’accesso ai passi carrabili e per le operazioni di carico e scarico.

