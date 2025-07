Nuoro, giunti 44 nuovi carabinieri per operare nella provincia

Le fila dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Nuoro si rafforzano con l’arrivo di quarantaquattro nuovi militari. Si tratta di ventotto marescialli, quattordici brigadieri e due appuntati/carabinieri, destinati a operare nei vari reparti del territorio provinciale.

I nuovi Carabinieri provengono sia dalle scuole di formazione dell’Arma, al termine del loro percorso addestrativo, sia da altri reparti dislocati nella penisola o nel resto della Sardegna. Sono stati accolti questa mattina nella caserma di Sant’Onofrio dal Comandante Provinciale di Nuoro, Colonnello Gennaro Cassese.

Durante un breve briefing di benvenuto, il Colonnello Cassese ha sottolineato l’opportunità per i nuovi arrivati di accrescere le proprie competenze professionali in un contesto unico e peculiare come quello dell’entroterra sardo.

