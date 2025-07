Alghero, sale sul taxi con un chilo di cocaina: un uomo arrestato

Nello zaino scoperti 80 ovuli di cocaina: 40 erano nascosti all'interno di un cartone vuoto del latte, mentre gli altri 40 erano in una trousse

La Polizia del Commissariato di Alghero ha arrestato un uomo di nazionalità straniera, trovato in possesso di ben 80 ovuli di cocaina. L’ingente quantitativo di stupefacente, che supera il chilo, era abilmente occultato all’interno del suo zaino.

Gli agenti tenevano d’occhio l’uomo da tempo, insospettiti dai suoi frequenti viaggi di pochi giorni nella città di Alghero. Il fermo è avvenuto venerdì, quando l’uomo è stato bloccato a bordo di un taxi. Interrogato sulla sua presenza in Sardegna, non ha saputo fornire giustificazioni credibili, dichiarando persino di essere ad Alghero per la prima volta, un dettaglio che ha ulteriormente alimentato i sospetti dei poliziotti.

A quel punto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione più approfondita. Nel suo zaino hanno scoperto 80 ovuli di cocaina: 40 erano nascosti all’interno di un cartone vuoto del latte, mentre gli altri 40 erano celati in una trousse di pronto soccorso per autovettura.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e condotto al Commissariato. Comparso davanti al Tribunale di Sassari, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

