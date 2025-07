Da Sanremo a Porto Cervo: Olly si gode le vacanze in Sardegna

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, Olly si sta godendo un meritato periodo di vacanza e relax in Sardegna. Il giovane cantautore genovese si trova a Porto Cervo in Costa Smeralda, nel cuore della Costa Smeralda, dove sta trascorrendo giorni di spensieratezza in compagnia degli amici.

Lontano dai riflettori e dalla frenesia degli impegni post Sanremo, Olly si sta immergendo nelle acque cristalline e nel fascino esclusivo della località gallurese.

Un’occasione per ricaricare le energie e celebrare il grande successo che lo ha consacrato al grande pubblico, prima di riprendere la sua attività artistica.

