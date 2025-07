Il noto artista ha realizzato una nuova opera d'arte che è però anche un grido di allarme per i recenti roghi: "La nostra storia e identità viene divorata dalle fiamme. Dobbiamo agire"

Sardegna in fiamme, la scultura di Nicola Urru racconta il dolore dell’Isola

Una donna avvolta dalle fiamme che grida disperatamente. Questa è stata la simbologia scelta dall’artista Nicola Urru per rappresentare il forte dolore causato dagli incendi di questi giorni che si sono abbattuti sulla Sardegna.

L’artista ha realizzato la sua opera sulla sabbia e dà testimonianza di un grido dall’allarme che riguarda tutta la comunità.

“In questi giorni, la nostra amata Sardegna brucia. Non sono solo alberi, campi o case che vanno in fumo; è un pezzo della nostra storia, della nostra identità, della nostra anima più profonda che viene divorato dalle fiamme” scrive l’artista sui social.

“Eppure, eccoci qui – prosegue – impotenti di fronte a uno scempio che si ripete. Vediamo il fumo oscurare il cielo cobalto, sentiamo il crepitio inarrestabile che divora la macchia mediterranea, e nel cuore di ognuno di noi si accende una rabbia, un dolore sordo per questa violenza inaudita. Chi appicca questi fuochi, chi con mano criminale distrugge un patrimonio inestimabile, non sta solo commettendo un reato: sta ferendo l’anima stessa di un popolo, sta cancellando la memoria di generazioni che hanno plasmato e custodito questo paesaggio”.

“Dobbiamo agire, e dobbiamo farlo ora – conclude Urru – Non possiamo più permetterci di essere spettatori passivi di questa distruzione. Dobbiamo pretendere giustizia per la nostra terra, pene severe per chi la oltraggia. Ma soprattutto, dobbiamo riscoprire e rafforzare quel legame profondo, quasi sacro, che ci unisce a questa isola”.

