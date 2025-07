Belen e Andrea Foriglio beccati insieme in Sardegna: impazza il gossip

Impazza il gossip attorno a Belen Rodriguez, che ha scelto di trascorrere la sua estate in Sardegna. Proprio durante queste vacanze infatti è stata più volte ritratta con l’osteopata Andrea Foriglio.

Il 34enne, divenuto celebre come ex corteggiatore di “Uomini e donne”, nel 2023 aveva vinto il concorso per “Il più bello d’Italia”. I due si erano conosciuti a Milano in occasione di una seduta e poi si sono incrociati nuovamente in Sardegna.

In teoria una pura casualità, ma nel giro di poco tempo qualche chiacchiera sotto l’ombrellone e la diffusione di alcune fotografie che li ritraggono insieme hanno fatto partire la macchina del gossip.

