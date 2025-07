Allarme a Cagliari, rinvenuto quasi 1Kg di shaboo: due arresti

La shaboo è una delle droghe sintetiche più pericolose in circolazione, si tratterebbe del primo sequestro nel sud Sardegna

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato nella serata di ieri due cittadini cinesi, un 37enne di Prato e un 55enne di Quartucciu, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 800 grammi di metanfetamina, presumibilmente del tipo “shaboo”.

L’intervento è scattato dopo il rinvenimento di oltre 140 grammi di una sostanza sintetica all’interno di una stanza d’albergo in centro città, occupata dai due uomini. Immediatamente attivate le ricerche, i militari sono riusciti a fermare i sospettati a bordo di una monovolume Opel. Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno permesso di scoprire altri 706 grammi della stessa sostanza, oltre a mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 310 euro in contanti.

Se le analisi del Reparto Investigazioni Scientifiche dovessero confermare che si tratta di “shaboo”, una delle droghe sintetiche più pericolose, si tratterebbe del primo sequestro documentato di questo tipo di droga nel sud della Sardegna.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

