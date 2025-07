Cagliari, si insiste su Esposito: l’Inter fissa il prezzo e la formula

Contatti vivissimi tra il Cagliari e l'Inter per Sebastiano Esposito: l'attaccante è l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo

Il Cagliari sta spingendo forte per arrivare all’attaccante classe 2002 dell’Inter Sebastiano Esposito, reduce da una buona stagione in prestito all’Empoli dove ha messo a referto 10 gol totali.

I contatti tra il club rossoblù e quello nerazzurro proseguono da diverso tempo visto che il nome di Esposito resta in cima nella lista del direttore sportivo Angelozzi per rinforzare il reparto offensivo, seguito da quello del turco Kilicsoy del Besiktas.

Il Cagliari avrebbe proposto un acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto ma l’Inter non sarebbe intenzionata a questa operazione, anche perché il giocatore andrà in scadenza nel 2026. I nerazzurri vorrebbero una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto per la cifra di circa 8 milioni di euro.

