Capoterra in lutto per Michele Fuedda, il sindaco si stringe al cordoglio

Capoterra in lutto per la scomparsa di Michele Fuedda, 40 anni, che nella giornata di ieri ha perso la vita per un incidente sul lavoro lungo la strada statale 195 cadendo da sei metri di altezza.

L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale ma nelle ore successive è arrivata la triste comunicazione: il suo cuore aveva cessato di battere.

Il primo cittadino di Capoterra, Beniamino Garau, si unisce al cordoglio: “L’Amministrazione comunale tutta si stringe attorno alla famiglia di Michele Fuedda. Un giovane di 40 anni muore sotto il sole mentre lavorava anche per noi. Mi fermo a pensare a quanto siamo talmente intolleranti e poco pazienti davanti a una vita che corre veloce. Con sincero cordoglio”.

