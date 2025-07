Detenuti 41 bis a Uta, scoppia la polemica: “La Sardegna non è terra di confino”

Si è tenuta oggi, in Consiglio regionale, una seduta congiunta della Seconda Commissione (Lavoro, Cultura e Formazione) e della Sesta Commissione (Sanità) per discutere dell’impatto della decisione di trasferire 92 detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel carcere di Uta.

Una decisione reputata gravissima da tutte le parti politiche, poiché assunta dal Governo senza alcun consulto con le istituzioni della Sardegna.

“Ribadiamo con forza che la Sardegna non può essere trattata come terra di confino, né essere lasciata sola ad affrontare le conseguenze di scelte unilaterali. Il nostro sistema penitenziario e sanitario ha bisogno di risorse, personale, programmazione condivisa e rispetto istituzionale, non di decisioni imposte in assenza di trasparenza” hanno affermato in modo congiunto Camilla Soru e Carla Fundoni.

Parole simili a quelle spese da Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori Sardi, che annuncia di aver depositato una mozione alla Presidente della Regione affinché si attivi per contrastare la decisione unilaterale del Governo.

“Non è solo una forzatura istituzionale, è un rischio gravissimo per la Sardegna. Stiamo parlando di un trasferimento massiccio di detenuti al 41-bis in un carcere già in difficoltà, con organici ridotti e condizioni strutturali critiche. È una scelta inaccettabile e pericolosa” ha affermato Ticca.

“C’è un rischio concreto – prosegue – che la presenza stabile di organizzazioni mafiose sul territorio possa alterare il tessuto economico e sociale, contaminando il mercato, sfruttando settori fragili come turismo e ristorazione, e mettendo radici invisibili ma profonde”.

A questo si aggiunge però un ulteriore fatto: seppur convocati dalla già citata seduta congiunta delle due commissioni, i vertici delle carceri sarde hanno deciso di non presentarsi. La motivazione al momento non risulta nota.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it