Svaligiano gioielleria a Elmas e market a Pula: banda arrestata a Sassari

Questa mattina sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri 3 uomini ritenuti responsabili di due furti con spaccata a danno di due attività commerciali della provincia di Cagliari.

Gli uomini sono stati individuati dai Carabinieri di Sassari, nell’ambito di un’ampia operazione congiunta con i militari di Cagliari. Ieri notte infatti i ladri erano stati protagonisti di un tentato furto ai danni di un supermercato di Pula.

Secondo le ricostruzioni, la banda aveva prima distrutto una vetrata della porta di ingresso con un’auto rubata e poi i malviventi erano entrati all’interno del negozio con il volto coperto, nel tentativo di portare via la cassaforte.

Per farlo, avevano legato delle funi ad un’altra vettura con l’obiettivo di trascinarla via, senza però riuscire nel proprio intento.

Gli uomini sono stati poi scovati a Sassari e da lì sono partite anche le perquisizioni che hanno fatto emergere il seguente bottino: 63 monili in oro (anelli, bracciali e collane) del valore complessivo di circa 20.000 euro; 3 radio portatili; una cinghia del medesimo tipo di quelle utilizzate per sradicare le casseforti; alcune torce frontali; la somma in contanti di euro 700.

In particolare, è stato il ritrovamento dei monili in oro che ha portato i militari a ricondurre a loro il furto con spaccata avvenuto la notte del 29 luglio scorso, ai danni di una gioielleria di Elmas.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Sassari, mentre nelle prossime ore la refurtiva verrà restituita al legittimo proprietario.

