Monserrato, salgono a 6 gli intossicati da botulino | Il Comune: “Casi circoscritti”

Sale a 6 il numero di persone intossicate dopo aver ingerito alimenti in un chiosco di street food a Monserrato: il Comune rassicura i cittadini

Si aggrava il bilancio dell’intossicazione alimentare da botulino che ha colpito diversi partecipanti alla Fiesta Latina svoltasi a Monserrato, nell’hinterland cagliaritano, tra il 22 e il 25 luglio. I casi confermati salgono a 6.

Tra i ricoverati anche il padre del bambino di 11 anni in condizioni gravissime, già trasferito nei giorni scorsi all’ospedale Gemelli di Roma. Gli altri 5 adulti sono attualmente ricoverati negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Casula di Monserrato.

Secondo le prime ricostruzioni, tutti i soggetti colpiti avrebbero consumato pietanze acquistate nello stesso chiosco di street food all’interno dell’evento. Secondo quanto raccolto dall’Ansa, a finire sotto la lente delle autorità sanitarie è un condimento etnico speziato, proveniente da confezioni utilizzate per preparare alcuni piatti tipici.

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione è intervenuto immediatamente, allertando tutte le persone potenzialmente coinvolte. Il periodo di incubazione del botulino, compreso tra 5 e 7 giorni, fa ritenere improbabile il manifestarsi di nuovi casi.

“I casi di intossicazione riguardano esclusivamente i soggetti che hanno consumato alcuni cibi evidentemente contaminati, mentre altri soggetti che hanno ugualmente consumato i predetti cibi non hanno riscontrato alcun sintomo” scrive il Comune in una nota. “Questo a significare che la contaminazione è stata estremamente circoscritta e limitata ai casi conosciuti. In ogni caso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha prontamente allertato tutti i soggetti interessati, così da circoscrivere l’evento”.

