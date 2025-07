L'assestamento di bilancio da 800 milioni di euro è pronto ad approdare in Consiglio regionale: la Giunta Todde auspica l'approvazione prima della pausa di Ferragosto

Consiglio regionale, l’assestamento di bilancio in Aula la prossima settimana

La Terza commissione del Consiglio regionale della Sardegna, presieduta da Alessandro Solinas (M5S), ha approvato a maggioranza il Disegno di Legge n. 119 sull’assestamento di bilancio 2025-2027.

La manovra da 800 milioni ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza, mentre la minoranza ha espresso voto contrario. L’unico emendamento approvato è stato il n. 57, presentato dalla Giunta regionale, relativo alla gestione dell’emergenza della dermatite nodulare bovina (Lumpy skin disease), la patologia virale che colpisce i bovini e che ha recentemente devastato il settore zootecnico sardo.

La Commissione ha inoltre designato i relatori che accompagneranno il testo in Aula: Alessandro Solinas sarà relatore di maggioranza, mentre il consigliere Fausto Piga (Fratelli d’Italia) curerà la relazione di minoranza. L’approdo in Consiglio regionale per la discussione definitiva potrebbe avvenire già mercoledì 6 agosto.

