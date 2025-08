Sono in corso le ultime operazioni per rimuovere transenne e attrezzature del cantiere, con il via libera definitivo che potrebbe arrivare già oggi

Cagliari, lavori in conclusione: riapre il traffico in via Roma

La tanto attesa riapertura di via Roma è imminente: la strada è di nuovo transitabile. Sono in corso le ultime operazioni per rimuovere transenne e attrezzature del cantiere, con il via libera definitivo che potrebbe arrivare già oggi o al massimo domani, in anticipo rispetto alle previsioni.

La notizia è stata confermata dal sindaco Massimo Zedda durante la presentazione della nuova circolare notturna del Ctm. Il primo tratto della strada, fino a via dei Mille, era stato riconsegnato alla città lo scorso gennaio. Ora si completa il secondo e cruciale tratto, che arriva fino al Largo Carlo Felice.

La nuova via Roma si presenta con un volto rinnovato: la carreggiata è stata ristretta per fare spazio a un’ampia zona pedonale e a una nuova area verde. Un’inaugurazione molto attesa dai cagliaritani, poiché la riapertura di questa arteria è fondamentale per alleviare il traffico cittadino, messo a dura prova anche dalla recente chiusura di Porta Cristina.

