Calciomercato Cagliari, Kilicsoy è il quarto colpo: a breve le visite mediche

Il Cagliari ha messo a segno il quarto colpo di questa sessione estiva di calciomercato: dopo le ufficialità di Borrelli, Folorunsho e Mazzitelli arriva l’attaccante turco Semih Kilicsoy.

Il giovane classe 2005, di proprietà del Besiktas, sarà a breve in Italia per svolgere le visite mediche, nella clinica Villa Stuart di Roma, con il club rossoblù prima di porre la propria firma sul contratto.

Kilicsoy si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito annuale, ad un milione di euro, con diritto di riscatto a favore del Cagliari per una cifra che oscilla tra i 10 e 12 milioni di euro. Tuttavia il suo arrivo non esclude quello di Sebastiano Esposito su cui proseguono i dialoghi con l’Inter per trovare l’accordo defiitivo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it