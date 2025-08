Il sindaco Massimo Zedda aveva anticipato questa mattina l'imminente chiusura dei lavori, ma già da questo pomeriggio via Roma riapre ufficialmente per intero

Cagliari, via Roma è ufficialmente riaperta per intero: l’annuncio del Comune

Come anticipato dal sindaco Massimo Zedda, si sono ufficialmente conclusi oggi i lavori del secondo lotto di via Roma, a Cagliari, restituendo alla città uno degli assi viari più centrali e simbolici. Ad annunciarlo è lo stesso Comune di Cagliari in una nota.

La circolazione è ora interamente ripristinata a doppio senso, come già avvenuto nel primo tratto della via riaperto lo scorso 31 gennaio, tra piazza Ingrao e via Dei Mille. La nuova viabilità introduce alcune modifiche: “Per chi arriva dalla via Roma lato portici e Rinascente, la svolta è consentita a destra per il Largo Carlo Felice, dritti verso il Palazzo civico e la stazione. Per chi arriva dal Largo Carlo Felice, sarà possibile, come prima, svoltare a destra e/o proseguire dritti verso le corsie per il porto, ma anche svoltare a sinistra per via Roma. Per chi arriva dal Palazzo civico, è possibile svoltare a sinistra per il Largo Carlo Felice, proseguire dritti per via Roma e girare a destra verso viale La Playa”.

Lungo via Roma sono stati riservati parcheggi per residenti, disabili, carico/scarico e parcheggi rosa, oltre a nuove isole ecologiche, alberature e spazi per il tempo libero. Grande attenzione anche alla mobilità sostenibile, con la realizzazione della passeggiata ciclopedonale.

Finanziata attraverso fondi Fsc e Pon Metro Plus, l’opera ha avuto un costo complessivo di 10 milioni di euro. I lavori si concludono così dopo anni in cui non sono mancati dibattiti e polemiche.

