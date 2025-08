Emergenza botulino, attivate le procedure di allerta sanitaria regionale

La Regione attiva l’allerta sanitaria: indagini epidemiologiche in corso per individuare gli alimenti contaminati e contenere la diffusione

Dopo la segnalazione dei primi casi sospetti di intossicazione da botulino, comparsi in seguito alla partecipazione a una sagra itinerante tenutasi tra il 22 e il 24 luglio a Monserrato, l’Assessorato regionale alla Sanità ha attivato con urgenza le procedure di allerta sanitaria, allertando le Asl di Cagliari e dell’Ogliastra. Le misure adottate comprendono tutte le azioni previste per la prevenzione e il controllo della salute pubblica, al fine di contenere la possibile diffusione del botulismo, una patologia rara ma potenzialmente molto grave.

La sagra, che era transitata anche a Tortolì nei giorni successivi, è stata ufficialmente sospesa dalle autorità locali come misura precauzionale. Sono attualmente in corso le indagini epidemiologiche per identificare con esattezza gli alimenti sospettati di essere veicolo del batterio. Le verifiche riguardano tutta la filiera, dalla produzione alla somministrazione, con il tracciamento delle forniture e dei consumi avvenuti durante l’evento.

La Asl, con il supporto dell’Assessorato regionale, ha avviato la mappatura degli spostamenti recenti della sagra, ricostruendo il percorso attraverso l’identificazione degli organizzatori. L’obiettivo è intercettare eventuali altre esposizioni, sia in Sardegna che fuori regione, e impedire nuovi possibili contagi.

