Intossicazione da botulino, la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta

La Procura di Cagliari ha aperto un’indagine per lesioni e commercio di sostanze alimentari nocive in seguito a un’intossicazione che ha colpito diversi partecipanti alla Fiesta Latina di Monserrato, tenutasi tra il 22 e il 25 luglio.

Secondo una prima ricostruzione del Nas dei Carabinieri, tutti gli intossicati avrebbero consumato un piatto tipico, il burrito con salsa guacamole, acquistato in un chiosco di cibo messicano. Il chiosco, che nel frattempo si era spostato a Tortolì per un’altra sagra, è stato chiuso in via preventiva su disposizione del sindaco e della ASL Ogliastra.

L’autorità sanitaria ha prelevato campioni alimentari che sono stati inviati a Roma per le analisi, al fine di confermare l’eventuale presenza del batterio del botulino. Attualmente, sono otto i pazienti ricoverati a causa dell’intossicazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it