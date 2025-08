Cagliari, ufficiale l’acquisto del talento turco Kiliçsoy

Il Cagliari ufficializza l'acquisto del talento classe 2005 che sbarca in Sardegna in prestito con diritto di riscatto

Il Cagliari ufficializza l’arrivo di Semih Kiliçsoy, giovane attaccante turco prelevato dal Beşiktaş con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26, comprensivo di diritto di riscatto.

Nato a Istanbul il 15 agosto 2005, Kiliçsoy è cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş, dove si è messo in mostra fin da giovanissimo grazie a numeri impressionanti: 42 reti in 64 partite tra le fila dell’Under 19, con cui ha chiuso da capocannoniere il campionato 2023/24. Il suo talento non è passato inosservato e il debutto in prima squadra è arrivato a soli 17 anni, nella Süper Lig, contro l’Antalyaspor.

Ha segnato la sua prima rete ufficiale in occasione della sfida di Conference League contro il Tirana, il 27 luglio 2023. Successivamente ha brillato anche in campionato, mettendo a referto diverse doppiette decisive, tra cui quelle contro Caykur Rizespor e Trabzonspor. Nel palmarès personale vanta già una Coppa di Turchia (2023/24) e una Supercoppa nazionale (2024/25), chiudendo la sua esperienza con le “Aquile nere” con 87 presenze, 16 gol e 9 assist.

Sul fronte internazionale, è un punto fermo delle nazionali giovanili turche, con cui ha realizzato 26 gol in 33 presenze, ricoprendo anche il ruolo di capitano dell’Under 21. Il commissario tecnico Vincenzo Montella lo ha fatto esordire in Nazionale maggiore il 4 giugno 2024 nell’amichevole contro l’Italia.

Kiliçsoy è un attaccante estremamente duttile. Può agire da centravanti, seconda punta o esterno offensivo. È veloce, agile, abile nel dribbling e nel gioco in spazi stretti, dotato di ottima tecnica e fiuto per il gol. Un profilo con ampi margini di crescita, su cui il Cagliari punta per arricchire il reparto offensivo con dinamismo e talento.

