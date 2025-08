Macomer, scontro tremendo sulla 131: 5 feriti, 2 gravi trasportati in elisoccorso

Brutto incidente sulla Statale 131, all’altezza del bivio per Macomer e Bosa. Sono 3 le automobili coinvolte in uno schianto che ha provocato il ferimento di 5 persone. L’allarme è scattato poco dopo le 12, quando la squadra 7a dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Macomer è stata inviata sul posto.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sull’estricazione dei passeggeri rimasti incastrati all’interno dei veicoli e sulla messa in sicurezza dell’area. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato 2 feriti gravi all’ospedale di Sassari. Le altre tre persone coinvolte sono state affidate alle cure delle ambulanze del 118 di Macomer e trasferite in ospedale per accertamenti.

Durante le operazioni, la 131 è rimasta temporaneamente chiusa, ma la circolazione è stata da poco riaperta al traffico. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale di Macomer per i rilievi del caso e il personale dell’Anas per il ripristino della viabilità. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it