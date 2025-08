Emergenza incendi in Sardegna: 9 roghi domati con l’intervento dei mezzi aerei

Sono in totale 20 i roghi che hanno colpito quest'oggi la Sardegna: in 9 di questi è stato necessario l'intervento aereo

Altra giornata ad alta tensione per la Sardegna sul fronte incendi. Oggi, 3 agosto, sono stati segnalati 20 roghi sul territorio regionale, 9 dei quali hanno richiesto il supporto della flotta aerea regionale e nazionale, con Canadair ed elicotteri in azione. Le operazioni sono tuttora in corso in alcune aree.

A Seui, in località Funtana Culi Cucuru de Pardu, le fiamme hanno percorso 3 ettari di macchia mediterranea, richiedendo l’intervento di due elicotteri e il coordinamento della Stazione forestale di Seui. In campo anche Forestas e i Vigili del Fuoco di Nuoro.

Tra gli incendi più estesi, quello a Pabillonis, in località Pauli, dove le fiamme hanno distrutto 60 ettari di incolti e eucalipteti. L’operazione, coordinata dalla Forestale di Guspini, ha visto l’impiego di elicotteri del Corpo Forestale, un Canadair da Olbia e un elicottero dell’Aeronautica Militare.

Stesso scenario anche a Serrenti, dove il fuoco ha colpito 25 ettari. Oltre al Super Puma e ai mezzi regionali, sono intervenuti anche i volontari e i Barracelli delle zone circostanti. A Bottida, invece, in località Tanca Noa, l’incendio ha interessato un ettaro di uliveti e cespugliati.

Preoccupazione anche per l’incendio in località Cantiere n.1 a Narbolia, dove è andata in fumo una pineta per circa 1000 mq. A Oliena, in località Corcodde, le fiamme sono ancora attive, e al momento si stima che abbiano già bruciato circa 60 ettari di vegetazione tra incolti e macchia mediterranea. In azione 4 Canadair, elicotteri regionali e numerose squadre a terra.

Un altro fronte ancora in corso è a Muravera, sul Monte Barraccas, dove sono già stati colpiti 5 ettari di macchia mediterranea e coltivi. A Tuili, invece, il rogo ha interessato 4 ettari di stoppie, mentre a Santa Giusta, in località Acqua Urci, si lavora alla fase di bonifica dopo aver domato un incendio che ha bruciato 1,5 ettari di vegetazione palustre.

La giornata ha visto l’impiego massiccio di personale del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Agenzia Forestas, Barracelli e volontari. Le operazioni si sono dimostrate complesse, soprattutto a causa del forte vento e delle alte temperature, che hanno favorito la propagazione dei fronti di fuoco.

