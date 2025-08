Il cantante cagliaritano costretto a rinviare l’esibizione per problemi di salute: attualmente è in osservazione all’ospedale San Donato di Milano

Paura per Marco Carta, ricoverato d’urgenza: salta il concerto di Porto Torres

Ore di apprensione per Marco Carta, ricoverato d’urgenza all’ospedale San Donato di Milano per un improvviso problema di salute. Il cantante cagliaritano era atteso ieri sera alla Torre Aragonese di Porto Torres per un concerto che è stato annullato all’ultimo momento proprio a causa del malore che lo ha colpito.

A comunicare la notizia è stato il suo entourage attraverso una stories sui social, dove è stata pubblicata una foto del braccio del cantante con il braccialetto di ricovero ospedaliero. “Lo staff di Marco e tutto il suo entourage sono stati costretti ad annullare l’esibizione di oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano”, si legge nel messaggio.

Le condizioni cliniche attuali sono stabili, ma i medici hanno preferito trattenere l’artista in osservazione almeno fino alla giornata odierna. Nonostante il tentativo del cantante di non deludere il suo pubblico, è stato impossibile salire sul palco.

Al momento non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.

