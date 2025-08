Cagliari, l’emozione di Vinciguerra: “I miei primi minuti all’Unipol Domus”

“I miei primi minuti all’Unipol Domus, in una notte piena di storia e di emozioni”. C’è tanta emozione nelle parole di Alessandro Vinciguerra dopo il debutto all’Unipol Domus durante il Trofeo Gigi Riva giocato sabato tra Cagliari e Saint-Etienne.

Attraverso un post sui social il giovane attaccante ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per la prima davanti al pubblico rossoblù. “In un campo dove si lotta davvero, ogni secondo è stato un privilegio. Non potevo immaginare momento più bello e importante per iniziare questo percorso” ha scritto Vinciguerra.

Per il talento classe 2005, però, potrebbe essere stata anche l’ultima volta per questa stagione. Il Cagliari sta per completare l’acquisto di Sebastiano Esposito e in attacco adesso c’è abbondanza, perciò qualcuno dovrà partire. Vinciguerra è tra i principali candidati all’uscita, ma solo in prestito visto che il club crede fortemente nel futuro del giocatore.

Su di lui si è destato l’interesse di alcune squadre di Serie B, in primis quello di Cesena e Sampdoria. Il Cagliari è disposto a lasciarlo partire per fargli accumulare esperienza e minutaggio, che in Serie A difficilmente troverebbe per quanto Pisacane straveda per lui. Il club e l’entourage del giocatore sono al lavoro per trovare la soluzione migliore.

