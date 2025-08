Beach soccer femminile, il Cagliari è campione d’Italia: 2° scudetto di fila

È il Cagliari a salire sul tetto d’Italia nel Campionato Italiano di Beach Soccer Q8 Femminile 2025 targato Figc-Lnd, conquistando lo scudetto per il secondo anno consecutivo. Una vittoria di grande prestigio per la squadra sarda, che nella splendida cornice della Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina ha superato ieri sera per 3-2 le rivali storiche del Lady Terracina al termine di una finale intensa e combattuta.

Dopo aver perso contro le laziali sia la Supercoppa che la Coppa Italia, le rossoblù si sono prese la rivincita più dolce nel match che valeva il tricolore, in quella che è stata l’ottava finale in tre anni tra le due formazioni che hanno dominato la scena nazionale.

La gara si è sbloccata nella ripresa, dopo un primo tempo di studio: per il Cagliari sono andate a segno Privitera (alla quarta rete in una finale) e la spagnola Miron, premiata come Miglior Giocatrice della Finale. Lady Terracina ha provato a rientrare in partita con i gol delle spagnole Pilar e Campoy, ma nel mezzo ci ha pensato Fabiana Vecchione con il colpo del definitivo 3-2. Per lei settimo gol personale in otto finali giocate, che le è valso anche il titolo di MVP del Campionato.

A premiare le protagoniste sono stati Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Lnd, e Christian Mossino, Vicepresidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti.

“Non è solo uno scudetto, è il segno di tutto quello in cui abbiamo creduto e dell’amore che ci abbiamo messo” scrive il club sui social. “Lo abbiamo voluto. Lo abbiamo costruito. Lo abbiamo vinto. Con il cuore, con la testa, con l’anima, con tutto.

Sempre”.

