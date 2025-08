La fortuna bacia la Sardegna: tre giocate vincenti da 35.000 euro

Un tris di vincite fortunate al Lotto ha premiato la Sardegna, distribuendo premi per un totale di oltre 35mila euro.

La vincita più alta è stata registrata a Iglesias, dove un giocatore ha vinto oltre 16mila euro grazie a una cinquina al Simbolotto, con una giocata in Corso Cristoforo Colombo.

Altre due vincite significative si sono verificate a Castelsardo, dove un ambo giocato in Corso Italia ha regalato 10.400 euro, e a Onifai, dove tre ambi e un terno hanno fruttato 9.250 euro a un fortunato giocatore in via Aldo Moro.

