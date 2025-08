Allarme botulino Sardegna, il Ministero richiama polpa di avocado

Dopo l'emergenza scattata a Monserrato, il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per due lotti di polpa di avocado

Sono saliti a 11 i casi di botulino riscontrati in Sardegna dopo la Fiesta Latina a Monserrato. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per la polpa di avocado del marchio Metro Chef.

In particolare, i lotti coinvolti sarebbero il Li4213 il Li4218. Nel comunicato il Ministero spiega che la decisione è stata presa a scopo precauzionale.

Immediata la risposta di Metro Italia che ha ritirato il prodotto dal commercio e informato gli operatori professionali del settore alimentare. L’azienda ha inoltre confermato di aver contattato le autorità per seguire i protocolli indicati in questo tipo di situazioni.

