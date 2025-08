Cagliari, fumo in spiaggia e mozziconi nella sabbia: raffica di multe

La Polizia Locale di Cagliari continua la sua opera di vigilanza lungo la spiaggia del Poetto per garantire il rispetto delle norme e la tutela dell’ambiente. Durante una serie di controlli recenti, condotti sia da agenti in divisa che in borghese, sono state comminate undici sanzioni a bagnanti per aver violato il divieto di fumo e per aver abbandonato mozziconi sulla sabbia.

L’infrazione, che mira a proteggere la salute dei bagnanti e l’ecosistema marino, prevede una multa di 150 euro. L’ordinanza che vieta di fumare sul litorale cittadino è in vigore da diversi anni.

Oltre alle violazioni legate al fumo, gli agenti hanno effettuato anche sequestri di merce venduta illegalmente da ambulanti non autorizzati, a conferma dell’impegno della Polizia Locale nel contrastare ogni forma di illegalità sulla spiaggia.

