Cagliari, scontro tra un’auto e un bus nel largo Gennari: un ferito

Incidente questa mattina a Cagliari nel largo Gennari. Un bus Ctm e un’auto sono entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento, causando grande spavento tra i passeggeri del pullman.

Uno di questi è risultato ferito e ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza del 118. Non risultano esserci altri feriti, con l’impatto che non è avvenuto a grande velocità. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

