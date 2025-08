Incidente a Villasimius, chi era la vittima: il volontariato sardo piange Luca Rivera

Il 55enne stava viaggiando a bordo di una Vespa quando per cause ancora in fase di accertamento è uscito di strada perdendo la vita

Luca Rivera, 55 anni, agente immobiliare originario del Piemonte ma residente da tempo nel Sarrabus, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in località Is Piscareddus, nel territorio di Villasimius. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto.

L’intervento del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto, si è purtroppo rivelato inutile: Rivera è morto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Villasimius per effettuare i rilievi di legge e avviare le indagini sull’accaduto. Una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Cagliari ha operato per la messa in sicurezza dell’area.

Rivera era un appassionato del mare e delle due ruote, oltre ad essere impegnato in attività di volontariato che seguiva con orgoglio e passione. E proprio quella divisa da volontario, sui social dove era seguito e stimato da tanti, la definiva “una seconda pelle”. Un impegno condiviso con la moglie Simona, che lascia insieme ai figli.

