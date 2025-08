Chiede soldi per restituire un cellulare rubato, 29enne arrestato a Cagliari

Tentava di trasformare un furto in una redditizia estorsione, ma è finito in manette. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 29enne residente in città, colto in flagranza di reato mentre cercava di estorcere denaro a un minore.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe contattato la giovane vittima, chiedendole una somma di denaro in cambio della restituzione del cellulare che le era stato sottratto poco prima. L’episodio, avvenuto nel capoluogo sardo, ha immediatamente mobilitato i militari, allertati dal padre del ragazzo.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di intercettare il 29enne proprio mentre stava tentando di incassare la cifra concordata, ponendo così fine al suo tentativo di estorsione. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

