Porto Cervo, ancora furti di orologi: aggredito un imprenditore

Nonostante l'arresto della "banda degli orologi", non si fermano i furti. L'uomo è stato aggredito mentre sistemava le buste della spesa

Nonostante l’arresto della “banda degli orologi”, sono stati segnalati ulteriori episodi di furti a Porto Cervo. In questo caso, a vivere la disavventura è stato Romano Pezzotti, imprenditore lombardo che si trovava in vacanza nell’Isola.

Domenica scorsa, 3 agosto, l’uomo si trovava insieme alla compagna nel parcheggio di un supermercato e stava caricando le buste della spesa in macchina. Poi all’improvviso si è avvicinato un uomo che gli ha strappato con violenza l’orologio da 50mila euro che aveva al polso.

Il malvivente si è poi dato alla fuga, mentre l’imprenditore ha riportato una lesione al polso per la quale è stato medicato al pronto soccorso, venendo poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. Attualmente, sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per cercare di risalire all’identità del ladro.

