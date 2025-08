Serramanna, trovata zanzara positiva alla febbre del Nilo: “Necessari accorgimenti”

Il Comune ha diffuso un avviso con tutte le precauzioni da prendere per limitare la proliferazione degli insetti

La febbre del Nilo si spinge fino a Serramanna. Quest’oggi il Comune ha reso noto che è stato trovato un esemplare di zanzara che risultava positivo al virus.

Per questo motivo ha voluto mettere in allerta tutti i cittadini attraverso un comunicato, in cui vengono sottolineati alcuni comportamenti da seguire che possono limitare la proliferazione delle zanzare.

Tra le misure da prendere si invita a: “Evitare qualsiasi tipo di ristagno d’acqua che possa favorire la formazione di focolai di infestazione di insetti molesti; non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni, nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana e mantenersi in forma stagnante; curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante”.

