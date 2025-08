L'uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale dove, sotto controllo medico, la situazione è migliorata col passare del tempo

Paura a Cala Mariolu, malore per un 58enne: l’elisoccorso sventa il peggio

Un pomeriggio di vacanza sulla splendida spiaggia di Cala Mariolu, sulla costa di Baunei, si è trasformato in un’emergenza medica per un turista di 58 anni, originario di Terni. L’uomo ha accusato un grave malore, probabilmente una congestione, pochi istanti dopo essersi tuffato in acqua subito dopo aver pranzato.

Nonostante l’intervento immediato dei presenti, le sue condizioni sono apparse subito molto serie. La situazione ha richiesto l’intervento del personale dell’Areus a bordo dell’elicottero Echo Lima 3, decollato dalla base di Elmas.

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalla morfologia impervia della zona. Per raggiungere il turista, il medico a bordo del velivolo è stato calato a terra con un verricello. L’uomo, che è rimasto sempre vigile e cosciente seppur in condizioni debilitate, è stato imbarcato sull’elicottero e trasportato all’elisuperficie dei Vigili del Fuoco di Lanusei.

Da lì, un’ambulanza medicalizzata lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale, dove il personale sanitario ha provveduto a monitorarlo. Con il passare delle ore, le condizioni del 58enne sono fortunatamente migliorate.

