Scontro tra Tiria e Simaxis, articolato contro auto: ci sono due feriti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, poco prima delle 18:00, sulla provinciale 67, tra le località di Tiria e Simaxis. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un camion autoarticolato e un’utilitaria Fiat Punto.

A bordo dell’auto viaggiavano due persone, un uomo e una donna, che nell’impatto hanno riportato ferite. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Le loro condizioni, pur non essendo critiche, richiedono attenzioni mediche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, la Polizia Stradale per i rilievi di legge e un servizio di soccorso stradale per la rimozione dei veicoli.

