Assestamento bilancio, niente risorse per Patto di Buggerru | Cgil: “Inaccettabile”

Quasi un anno è passato dalla stipula del “Patto di Buggerru”, un accordo tra Regione e Sindacati che punta ad implementare la sicurezza sul lavoro, ma nell’assestamento di bilancio non c’è traccia delle risorse stanziate per l’attuazione del protocollo sulla salute. Una critica mossa dalla Cgil che chiede un rapido cambiamento

“Sarebbe davvero inaccettabile se l’assestamento di bilancio non prevedesse le risorse per l’attuazione del protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siglato a Buggerru lo scorso 4 settembre” ha dichiarato il segretario Fausto Durante.

“I sindacati non sono stati auditi e non hanno ricevuto formalmente il testo del disegno di legge – aggiunge Durante – Si continua a ignorare un impegno sottoscritto fra le organizzazioni sindacali e la presidenza della Giunta quasi un anno fa”.

Anche perché “l’articolo 5 del Patto di Buggerru prevedeva il finanziamento delle attività con risorse adeguate, a valenza triennale e da definire entro 60 giorni dalla firma” prosegue Durante.

La Cgil infatti ha ricordato che nel 2024 sono state 36 le vittime sul lavoro in Sardegna, sollecitando dunque la Regione: “ad attuare le misure e le attività previste per le quali si ipotizzava di destinare trenta milioni in tre anni. Val la pena ricordare che anche lo scorso marzo, in occasione dell’audizione sulla legge Finanziaria, la Cgil aveva evidenziato, fra i punti critici, proprio l’assenza di quelle risorse”.

