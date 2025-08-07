Scontro frontale sulla ss291 ad Alghero: 4 feriti, coinvolto anche un minore

Grave incidente stradale nella serata di ieri sulla Strada Statale 291 della Nurra, alle porte di Alghero. Intorno alle 20.30, due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. A bordo dei mezzi si trovavano 4 persone, tra cui un minore, tutte rimaste ferite nell’impatto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, che ha operato per verificare le condizioni degli occupanti, mettere in sicurezza le vetture coinvolte e bonificare l’area dell’incidente. Contestualmente, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure ai feriti, trasportandoli poi al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le condizioni dei feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

