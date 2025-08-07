Elmas, ketamina in valigia: arrestato un corriere appena sbarcato in aeroporto

Era sbarcato a Elmas con della ketamina in valigia, ma il suo atteggiamento ha destato subito i sospetti dei Carabinieri

Un normale controllo stradale nei pressi dell’aeroporto di Elmas si è trasformato in un’importante operazione antidroga. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 52enne originario del Piemonte, appena sbarcato da un volo proveniente dalla Spagna, trovato in possesso di circa un chilogrammo di ketamina.

A far scattare il sospetto è stato l’atteggiamento visibilmente nervoso dell’uomo, che ha spinto i militari ad approfondire i controlli. La successiva perquisizione personale e del bagaglio ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente, nascosta all’interno della valigia, destinata verosimilmente al mercato illecito locale, in particolare in vista del periodo di Ferragosto, quando la domanda di sostanze come la ketamina cresce, specie nei contesti legati alla movida e alle serate musicali.

Dopo le formalità di rito, il corriere è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’arresto rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dello spaccio predisposto dai Carabinieri in occasione delle festività estive, con particolare attenzione ai flussi provenienti dall’estero e all’utilizzo degli aeroporti come canali di ingresso per le droghe sintetiche.

