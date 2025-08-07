Atleti trapiantati ai Mondiali di Dresda, il saluto del Consiglio regionale

Momento di grande emozione questa mattina nel Consiglio regionale della Sardegna, dove il presidente Piero Comandini ha consegnato la bandiera dei Quattro Mori ai quattro atleti sardi trapiantati in partenza per i Mondiali per trapiantati, in programma a Dresda, in Germania, dal 17 al 24 agosto.

“Avete già vinto la battaglia con la vita, che va ben oltre ogni risultato sportivo, ma sono sicuro che la Sardegna sarà ancora una volta orgogliosa di voi” ha dichiarato Comandini.

I quattro atleti sardi selezionati per la manifestazione mondiale sono: Giovanni Fadda, 74 anni, capitano della squadra, in gara nei 5000, 1500 e 400 metri; Paolo Perra, impegnato in tennis, 800 metri, bowling e petanque; Enrico Pitzalis, in gara nel tennis (singolo, doppio e misto) e nel petanque; Fabrizio Soddu, che parteciperà ai 5000, 800 e 400 metri, bowling e freccette

Ad accompagnare la delegazione, il presidente della Prometeo Associazione Italiana Trapiantati, Giorgio Pavanetto, da anni in prima linea per la promozione dello sport come veicolo di rinascita e testimonianza di solidarietà.

“Tutta la Sardegna è con voi – ha detto ancora Comandini – ci piacerebbe molto vedere la nostra bandiera sul podio. Dopo avere affrontato un percorso di vita difficile con coraggio e determinazione ora lo sport ad altissimi livelli. Il vostro messaggio di vita e di solidarietà è importante. Vi aspetto al ritorno dalla Germania per congratularrmi con voi per questo nuovo traguardo raggiunto”.

I World Transplant Games non sono solo una competizione sportiva, ma un grande evento internazionale che celebra la vita dopo il trapianto, promuove la donazione degli organi e racconta storie straordinarie di forza, resilienza e rinascita.

