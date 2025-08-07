La Sardegna punta sul fotovoltaico: stanziati più di 100 milioni fino al 2030

La Sardegna punta ad incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica per l’autoconsumo.

Quest’oggi infatti è stato pubblicato un bando nel quale viene reso noto lo stanziamento di 20 milioni di euro nell’immediato e oltre 100 milioni da qui al 2030 per le persone fisiche.

“I primi 20 milioni saranno assegnati tramite questo avviso – ha affermato l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – Sono in totale più di 100 milioni di euro fino al 2030 le risorse stanziate dalla Regione per sostenere le famiglie, di cui 90 milioni già disponibili nel bilancio regionale. Questa misura consentirà alle famiglie di abbattere i costi energetici e allo stesso tempo rappresenta un’importante opportunità per le imprese di prossimità”.

Al bando potranno partecipare famiglie residenti in Sardegna con Isee inferiore ai 15 mila euro. La graduatoria premierà chi avrà i requisiti più bassi in termini di reddito e potenza installata, per garantire equità ed efficacia sociale.

