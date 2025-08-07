Quartu, dopo 20 anni inaugurata piazza Santa Maria degli Angeli

L'iter era partito due decenni fa ma è stato ufficialmente completato quest'oggi. Un intervento complessivo del valore di 500mila euro

Dopo un iter partito 20 anni fa, quest’oggi è stata ufficialmente inaugurata la piazza adiacente alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini di Quartu.

L’intervento complessivo è stato del valore di 500mila euro che sono stati impiegati per il restauro e la riqualificazione della piazza.

“Dopo 20 anni di nulla oggi consegniamo alla cittadinanza piazza Santa Maria degli Angeli. Un progetto iniziato nel 2003, poi riavviato nel 2013 e nuovamente bloccato; il recupero degli importi da parte di questa Amministrazione nel dicembre del 2023 è valso la consegna dei lavori dello scorso 31 luglio e l’intitolazione” ha commentato l’Assessora ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni.

“Sarà un luogo di incontro aperto alla socialità, anche in virtù della vicinanza con la grande parrocchia e con il plesso scolastico dell’Ic6, frequentata da tantissimi bambini” ha poi aggiunto.

