Sarabanda, il sassarese Fabrizio Sanna campione per due puntate

Fabrizio Sanna, 37 anni sassarese, cantante e insegnante di canto, continua a farsi notare nel panorama televisivo nazionale grazie ai suoi exploit nei quiz serali.

Sanna ha collezionato una serie di partecipazioni vincenti nei più noti game show italiani, tanto che nel 2024 è stato campione per 6 puntate a Reazione a Catena, condotto allora da Pino Insegno, militando nella squadra “Gli Essenziali” e conquistando un bottino complessivo di 38.688 euro.

Meno di un anno dopo, ha deciso di mettersi in gioco in solitaria partecipando a Sarabanda, storico quiz musicale riportato in auge da Mediaset e condotto su Canale 5 da Enrico Papi. Qui Sanna ha conquistato il titolo di campione per due puntate consecutive, prima di cedere lo scettro a Francesco Blasetti.

Con la sua esperienza artistica e il talento nel riconoscere brani e melodie, il cantante sassarese si conferma uno dei concorrenti più preparati e versatili della scena televisiva recente. Ormai un portabandiera della Sardegna nei salotti televisivi nazionali.

