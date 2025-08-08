Aeroporto di Cagliari, atteso boom di passeggeri a Ferragosto

Secondo le stime, è previsto un transito di ben 220mila passeggeri in soli 10 giorni

Ferragosto da record per l’Aeroporto di Cagliari-Elmas, che secondo le stime accoglierà tra l’8 e il 17 agosto 2025 circa 220mila passeggeri tra arrivi e partenze. In programma oltre 1.400 movimenti e 250mila posti disponibili, confermando lo scalo come snodo centrale per il traffico aereo dell’isola.

Da gennaio al 5 agosto, lo scalo è stato scelto da più di 3 milioni di viaggiatori, con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La crescita è trainata soprattutto dal segmento internazionale, che registra un +7,5% di passeggeri.

