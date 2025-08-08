Furto in un negozio di Selargius, 49enne arrestato in flagranza

Colpo fallito in pieno giorno in un esercizio commerciale di via del Lavoro a Selargius. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, un uomo di 49 anni, residente del posto e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con merce di ingente valore appena sottratta dagli scaffali.

La prontezza del personale del punto vendita, che ha immediatamente allertato il 112, ha permesso l’intervento rapido di una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena. I militari hanno bloccato e arrestato il ladro in flagranza di reato.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di furto aggravato.

