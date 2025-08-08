Monserrato piange Roberta Pitzalis, il sindaco: “Annullata la festa di San Lorenzo”

Si chiamava Roberta Pitzalis la donna di 38 anni deceduta all’ospedale Businco di Cagliari a seguito di un’intossicazione da botulino. A Monserrato si era trasferita da poco e aveva partecipato alla Fiesta Latina che si è svolta dal 22 al 25 luglio nel Comune della Città metropolitana di Cagliari.

Durante l’evento, Roberta e altri partecipanti avevano consumato pietanze condite con salsa guacamole contaminata dal pericoloso batterio, che ha causato l’intossicazione alimentare.

La notizia della sua morte ha rapidamente suscitato cordoglio nella comunità locale. “Come sindaco e come amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, esprimiamo sincero cordoglio per questa tristissima tragedia”, ha dichiarato il primo cittadino Tomaso Locci all’Ansa.

In segno di rispetto, il Comune ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti per la festa di San Lorenzo, mantenendo esclusivamente la processione religiosa. “Siamo vicini al dolore della famiglia”, ha concluso Locci.

