Oristano, aggredita una dottoressa del San Martino: vicinanza dalla direzione

Si tratta di due episodi di aggressione avvenuti tra la fine di luglio e inizio agosto. Il comunicato della Asl: "La direzione è vicina al personale sanitario oggetto di tali episodi"

Ancora aggressioni al personale sanitario. Attraverso un comunicato la Asl 5 di Oristano ha reso noti due episodi verificatisi all’Ospedale San Martino nel Servizio psichiatrico diagnosi e cura.

Secondo quanto riferito, si è trattato di aggressioni fisiche e verbali risalenti al 23 luglio e all’1 agosto scorso.

La direzione sanitaria ha così voluto esprimere la sua vicinanza al personale: “La direzione è vicina al personale sanitario oggetto di tali episodi e ringrazia in particolare la dottoressa vittima dell’aggressione, tornata in servizio dopo solo una settimana di infortunio per non far mancare ai colleghi il proprio contributo, e le forze dell’ordine per la preziosa collaborazione, prontezza e disponibilità nel garantire la sicurezza di operatori e pazienti”.

