Vip in Sardegna, Bruno Barbieri prova i culurgiones: “Buonissimi”

Tappa in Sardegna per il noto chef Bruno Barbieri che in questi giorni sta attraversando l’Isola e si è fermato anche per provare alcune specialità locali.

Nonostante la disavventura della ruota bucata, lo chef si sta comunque godendo l’esperienza nell’Isola e ieri è stato ospite a casa del pastore Michele per cena.

Dal cinghiale in umido ai culurgiones fatti a mano, lo chef è rimasto decisamente soddisfatto delle pietanze: “Sono buonissimi”. Poi quando sui social gli hanno chiesto: “Sardegna approvata?” ha risposto con sicurezza: “Per me è un grande sì”.

