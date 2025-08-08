Parcheggi via Roma, Fdi attacca Zedda: “Tenta di nascondere sue responsabilità”

Corrado Meloni, Antonella Zedda e Toto Sirigu attaccano il sindaco: "Dovrebbe avere il coraggio di dire chiaramente ai cagliaritani che non vuole il tunnel"

Tiene banco la polemica sulla mancata realizzazione dei parcheggi in via Roma a Cagliari. Quest’oggi il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, si è scagliato contro il sindaco Zedda.

“Il puerile tentativo del sindaco di nascondere le sue evidenti responsabilità nella vicenda della cancellazione del progetto dei parcheggi sotterranei di via Roma, che ha portato alla condanna del Comune di Cagliari, è destinato al fallimento” ha affermato l’esponente di Fdi.

Sulla questione è poi espressa anche Antonella Zedda, senatrice di Fdi: “Furono lui e la sua Giunta a scegliere di bloccare il procedimento amministrativo ampiamente avviato dalla Giunta Floris. Ora vorrebbe distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti, accusando l’ex sindaco Truzzu di non aver avviato la progettazione del tunnel di via Roma”.

Chiosa finale invece affidata a Toto Sirigu, presidente del Circolo cittadino di Fdi: “L’attuale Primo cittadino dovrebbe avere il coraggio di dire chiaramente ai cagliaritani che non vuole il tunnel, rinunciando così a risolvere il problema del traffico in via Roma. Oltre a riconoscere quello che è sotto gli occhi di tutti: ha sprecato un milione di euro dei cittadini cagliaritani pur di non realizzare un’opera pubblica necessaria, finanziata e aggiudicata”.

