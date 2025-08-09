Morto a 21 anni su una barca a Olbia, chi era la vittima

Era di Giovanni Marchionni il corpo senza vita ritrovato ieri alla Marina di Portisco, Olbia. Il ragazzo aveva 21 anni ed era originario di Bacoli, in provincia di Napoli. Il giovane si trovava a bordo di un’imbarcazione di 17 metri ormeggiata nello scalo gallurese, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in mare.

Le circostanze del decesso restano avvolte nel mistero: sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Gli inquirenti ipotizzano un malore improvviso o una possibile intossicazione, senza escludere il ruolo di esalazioni provenienti dalle batterie di bordo o dal wc chimico. Secondo le prime stime, il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento, avvenuto da parte degli altri occupanti dell’imbarcazione.

La Procura di Tempio ha disposto l’autopsia e il sequestro della barca. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Olbia con la Scientifica, i Vigili del fuoco, il 118 e la Capitaneria di Porto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it