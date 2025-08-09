Autorità portuale del Mare di Sardegna, Bagalà nuovo commissario straordinario

L'ingegnere calabrese ha ricevuto la nomina dal ministro Salvini e sarà il nuovo commissario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna

Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto di nomina di Domenico Bagalà a Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, che gestisce gli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Portovesme e Arbatax.

L’incarico, temporaneo, è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’ente fino al ripristino degli organi di vertice ordinari. La nomina è stata comunicata alla Regione Sardegna.

Bagalà, ingegnere calabrese, vanta una lunga esperienza nel settore portuale e della logistica. Per anni alla guida della Contship nel porto canale di Cagliari, è stato fino al marzo 2016 al vertice del Medcenter di Gioia Tauro, suo luogo di nascita. Ha inoltre maturato un’esperienza professionale a Tangeri, in Marocco.

