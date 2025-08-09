Notizie Musica e Spettacolo Belen e la lite dal benzinaio in Sardegna, la showgirl: “Avevo le...

Belen e la lite dal benzinaio in Sardegna, la showgirl: “Avevo le mie ragioni”

Dopo il video virale dello scontro in Sardegna, la showgirl argentina risponde alle accuse sui social e difende il proprio comportamento

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Belen Rodriguez - Instagram

Il video della lite tra Belen Rodriguez e un benzinaio in Sardegna ha acceso il dibattito online, trasformandosi in uno dei contenuti più commentati delle ultime ore. Nelle immagini, circolate rapidamente sui social, la showgirl argentina appare a bordo della sua auto mentre discute animatamente con l’addetto alla pompa di carburante. L’uomo le contesta di aver spostato un birillo che impediva l’accesso a un’area vietata e lei, visibilmente irritata, replica con parole dure: “Perché lei mi sta sul ca**o”.

La scena ha suscitato una pioggia di critiche sul web e in tanti hanno affollato i commenti delle sue foto in vacanza con accuse di arroganza e mancanza di rispetto. “Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro”, ha scritto un utente, spingendo Rodriguez a intervenire direttamente. “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”, ha spiegato la conduttrice, rivendicando la propria posizione.

A chi l’ha accusata di aver attaccato un onesto lavoratore, Belen ha replicato con fermezza: “Ma che ne sai di quello che è successo?”. Parole che non hanno placato il dibattito, ma che mostrano la volontà della showgirl di difendere la propria versione dei fatti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE