Belen e la lite dal benzinaio in Sardegna, la showgirl: “Avevo le mie ragioni”

Il video della lite tra Belen Rodriguez e un benzinaio in Sardegna ha acceso il dibattito online, trasformandosi in uno dei contenuti più commentati delle ultime ore. Nelle immagini, circolate rapidamente sui social, la showgirl argentina appare a bordo della sua auto mentre discute animatamente con l’addetto alla pompa di carburante. L’uomo le contesta di aver spostato un birillo che impediva l’accesso a un’area vietata e lei, visibilmente irritata, replica con parole dure: “Perché lei mi sta sul ca**o”.

La scena ha suscitato una pioggia di critiche sul web e in tanti hanno affollato i commenti delle sue foto in vacanza con accuse di arroganza e mancanza di rispetto. “Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro”, ha scritto un utente, spingendo Rodriguez a intervenire direttamente. “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”, ha spiegato la conduttrice, rivendicando la propria posizione.

A chi l’ha accusata di aver attaccato un onesto lavoratore, Belen ha replicato con fermezza: “Ma che ne sai di quello che è successo?”. Parole che non hanno placato il dibattito, ma che mostrano la volontà della showgirl di difendere la propria versione dei fatti.

